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الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:43 م
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تأكيدا لانفراد اليوم السابع..

تشغيل الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.. واستقبال أول سفينتين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:24 م
تشغيل الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.. واستقبال أول سفينتين أول سفينة عالمية بميناء شرق بورسعيد بعد افتتاح الأرصفة الجديدة
كتبت- هبة حسام
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شهد اليوم الثلاثاء، أولى بدايات تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، التي تسلمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وشهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكبار قيادات الهيئتين صباح اليوم الثلاثاء، وصول أول سفينة بضائع عامة الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد، بعد تشغيل الأرصفة الجديدة اليوم.
 
 
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جانب من الأرصفة الجديدة بالميناء
 
وكان اليوم السابع، قد انفرد فى شهر يناير الماضى، بأن إشارة الانطلاق وتشغيل الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد ستتم فى شهر مارس 2019. للاطلاع على الانفراد اضغط هنا
 
 
ومن جانبه قال الفريق مهاب مميش فى بيان له اليوم، إن استقبال الرصيف الجديد لتصدير الملح لهذه السفينة جاء بعد أن تقدمت العديد من الشركات الوطنية العاملة في مجال تصدير الملح للأسواق الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطلبات لتصدير خام الملح من ميناء شرق بورسعيد طبقا للتعاقدات المستمرة منذ سنوات بعد توقف خاصة لخام الملح الذي يستخرج من العديد من الملاحات في شرق بورسعيد حرصا على الحفاظ على أسواق البضائع المصرية في الخارج وما يدره التصدير على الاقتصاد الوطني.
 
 
وأضاف الفريق مميش أن المنطقة الاقتصادية استلمت الأرصفة الجديدة في أكتوبر الماضي بطول ٥ كيلومتر والتي نفذتها شركات وعمالة مصرية تحت إشراف وعمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي التزمت بالمخطط الزمني للتنفيذ.
 
 
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ميناء شرق بورسعيد
 
وأعرب الفريق مميش عن سعادته ببداية تشغيل الأرصفة الجديدة اليوم واستقبال السفن، وتقديم الخدمات البحرية لها بعد الرسو والربط على الميناء،  مشيرا إلى الملحمة التي شهدها الميناء الجديد اليوم والذي يدل على جاهزية وإنطلاقة ميناء شرق بورسعيد للتنافسية.
 
 
وأكد الفريق مميش على أن منطقة شرق بورسعيد تعد من أهم المناطق الموجودة على ضفاف قناة السويس، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من مئة كيلو متر مربع وقد كان ذلك أحد أهم أسباب اختيار القيادة السياسية ميناء شرق بورسعيد للإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية للقناة في 28 نوفمبر 2015 ، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية قامت بتعزيز القدرات التنافسية للميناء لجعله واحدا من أفضل الموانئ ليس فقط في منطقة شرق المتوسط بل البحر المتوسط بأكمله.
 
 
يصنف ميناء شرق بورسعيد –عالمياً- ضمن 50 ميناء أوائل على مستوى العالم من حيث كفاءة وفاعلية الأداء وأيضا حجم البضائع والحاويات المتداولة فيه وبتشغيل الأرصفة الجديدة اليوم، تسعى الهيئة الاقتصادية للتقدم بمركزه وتصنيفه العالمى، حيث ساهمت القرارات التحفيزية والتخفيضات الأخيرة التي صدرت منتصف العام الماضي، لجذب وعودة الخطوط الملاحية العالمية مرة أخرى للميناء.
 
 
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وأشار الفريق مميش إلى حرص الهيئة الاقتصادية على تطوير ميناء شرق بورسعيد، حيث تمثلت تلك الخطوات في إنشاء أرصفة جديدة بطول (5كم) لتكون حجم التوسعة لأرصفة الميناء (200%)، مع استغلال المساحات الأرضية للميناء والبالغة حوالي 14 كيلو متر مربع تم تخصيصها بموجب القرار 330 لعام 2015، والمسطح المائى والبالغ 16 كم مربع.
 
 
يشمل تطوير وإعادة استغلال المساحات المخصصة للميناء، تنفيذ منطقة لوجيستية داخل الميناء على مساحة 4.8 كم مربع ، مع وجود مخطط لإنشاء أرصفة جديدة المقرر تنفيذها تبلغ أطوالها 5 كيلو مترات أخرى بعمق يصل ل(22متر) تماشيا مع التطور في أحجام السفن العملاقة في العالم لتصل أطوال الأرصفة بالميناء لإجمالى أطوال 12.4 كم.
 
 
يذكر أن المساحة المستغلة من ميناء شرق بورسعيد كانت 1.2 كم مربع فقط، والتى يوجد بها محطة الحاويات الحالية بالميناء والتى تديرها شركة قناة السويس للحاويات والرصيف التابع لها بطول 2.4 كم.
 
 
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الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد
 
وقد قطعت الهيئة الاقتصادية شوطا كبيراً فى إعادة استغلال مساحة 8 كم مربع من إجمالى المساحة الأرضية للميناء، وذلك من خلال توقيع تعاقدات مع شركات مصرية وعالمية لتشغيل تلك المساحات والتى تمثل المساحات الخلفية للأرصفة بالمرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها بنسبة 100%.
 
 
وكان الفريق مهاب مميش، أعلن مؤخرا عن تعاقد الهيئة الاقتصادية على تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، مع شركة" سيسكو ترانس"، كما تم التعاقد مع تحالف بولوريه الفرنسي لإنشاء محطة لتداول السيارات تكون مركزا لتوزيع السيارات في المنطقة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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