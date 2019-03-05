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تجديد حبس عامل قتل شقيقه بقويسنا بسبب خلافات مالية بينهم فى المنوفية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:55 ص
تجديد حبس عامل قتل شقيقه بقويسنا بسبب خلافات مالية بينهم فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية_محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس متهم قتل شقيقه داخل مسكنه بقرية أم خنان التابعة للمركز، بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بعثور مركز شرطة قويسنا، على جثة لشخص داخل مسكنه بقرية أم خنان التابعة للمركز .
 
على الفور، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء سيد سلطان، وتبين أن الجثة لـ"ياسين ح ع" 18 سنة، عامل، وتلاحظ عدم وجود أى كسر فى الأبواب أو النوافذ، وتبين العثور على الجثة مسجاة على الفراش بحجرة النوم وبها العديد من الإصابات بالرأس .
 
وبسؤال شقيقى المتوفى "السيد" 31 سنة، عامل، و"أسماء" 25 سنة ربة منزل، اتهما شقيقهما "أسامة" 20 سنة، عامل ومقيم بذات المنزل، بقتل المجنى عليه لخلافات مالية بينهما، وأكدت الثانية إقراره لها هاتفيا بارتكاب الواقعة حال تواجده والمجنى عليه بمفردهما، لذات الخلافات، وتم تحرير المحضر رقم 5266 جنح مركز قويسنا .
 
وبتكثيف الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على المتهم، وجارى عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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