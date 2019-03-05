تاجرا المخدرات بالسلام يعترفان بحيازة الحشيش والنيابة تحبسهما 4 أيام

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال متهمين بحيازة كيلو حشيش بدائرة قسم السلام، بقصد الاتجار.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، كما قررت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش قبل بيعهما على عملائهم بدائرة القسم، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من "أشرف.ع.ع" 26 سنة عاطل و"مصطفى.س.م" 29 سنة عاطل وسابق اتهامهم فى قضايا، اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما 1.670 حشيش ومبلغ مالى وهاتى محمول.