تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ19 مارس الجارى

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية لجلسة 19 مارس، لتقديم المستندات.

واستند مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائى؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.