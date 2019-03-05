video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ19 مارس الجارى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:29 ص
تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ19 مارس الجارى محكمة-أرشيفية
كتب _ تامر البطريقي
إضافة تعليق
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية لجلسة 19 مارس، لتقديم المستندات.
 
واستند مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائى؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عضو بنقابة الأطباء البيطريين تطالب البرلمان بمعاقبة من يقتنى كلب حراسة شرس

اليوم.. نقابة الأطباء تبدأ فى استقبال وبدء قيد حديثى التخرج

نقابة الأطباء تشترط دراسة خريجى الكليات الأجنبية الأحياء والفيزياء للحصول على عضويتها

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

فرض الحراسة على نقابة الأطباء

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة