بدر عبد العاطى: السياحة الثقافية تطغى على الجناح المصرى ببورصة برلين

كتبت آمال رسلان

أكد السفير المصرى بألمانيا بدر عبد العاطى على أهمية بورصة برلين السياحية itb والتى سينطلق حفلها الإفتتاحى مساء اليوم، مشددا على أهمية المشاركة المصرية من خلال الوفد المصرى الرسمى برئاسة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مشيرا إلى أن المشاركة المصرية ستكون مميزة للغاية حيث يضم الوفد محافظ جنوب سيناء ومحافظ البحر الأحمر إلى جانب القطاع الخاص.

ولفت فى تصريحات لليوم السابع إلى أن الجناح المصرى هذا العام يشهد تميزا كبيرا، حيث عملت السفارة المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة منذ فترة طويلة على تجهيز الجناح المصرى، حتى تكون المشاركة على أعلى مستوى وتليق بالمقاصد السياحية المصرية، واستغلال المعرض للترويج للمقصد السياحى المصرى خاصة السياحة الثقافية والعلاجية والبيئية والشاطئية، وإبراز ميزاتها وتنوعها.

وأكد عبد العاطى أن ألمانيا تتصدر لمدة 4 سنوات متتالية قائمة الدول المصدرة للسياحة، حتى العام 2018 ، ولذلك يعد السوق الألمانى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، موضحا أنه خلال البورصة سيتم العمل على تنمية هذا الإنجاز الكبير، للحفاظ على صدارة السياحة الألمانية لمصر وزيادة التدفق خلال العام 2019.

وأشار سفير مصر بألمانيا إلى أن السفارة أعدت جدول أعمال ثرى جدا لوزيرة السياحة والوفد المرافق لها لتحقيق هذا الهدف، حيث من المقرر أن تعقد الدكتورة رانيا المشاط اجتماعات مكثفة مع عدد من المسئولين فى الحكومة الألمانية وفى مقدمتهم وزير السياحة الألمانى وكذلك عدد من نواب البرلمان البوندستاج، هذا بخلاف اللقاءات التى ستٌعقد مع كبار منظمى الرحلات حول العالم ورؤساء شركات السياحة والسفر فى ألمانيا ومن الدول المشاركة.

ولفت إلى أنها ستمثل فرصة للوفد المصرى بشقيه العام والخاص للترويج للمنتج السياحى المصرى وسط كل المشاركين، خاصة أنه متميز ومتنوع ومن أكثر المقاصد المعروضه تنافسية وخاصة فى فصل الشتاء، مشددا على أن مصر هى المقصد الأهم للألمان فى المنطقة.

والسياحة الثقافية ستحتل الصدارة فى الترويج خلال بورصة برلين، حيث أكد عبد العاطى أن أغلب السياحة الألمانية تتجه نحو البحر الأحمر، وبالتالى فهم عليهم مسئولية كبيرة فى الترويج للسياحة الثقافية، وسياحة النيل كروز بين الأقصر وأسوان، وذلك من خلال الإكتشافات الأثرية غير المسبوقة التى تمت خلال العام الماضى، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020 العام المقبل.

وأوضح سفير مصر بألمانيا أن السياحة الألمانية لم تعد تعتمد على العاصمة برلين أو المدن الكبرى، بل إنه خلال الشهور القليلة الماضية تم عقد اتفاقيات كثيرة لتسيير رحلات شارتر من عشرات المدن الألمانية المباشرة للمدن السياحية المصرية، كان آخرها تدشين خط طيران مباشر من فرانكفورت إلى الأقصر مباشر منذ ثلاثة أشهر عن طريق أكبر شركات السياحة الألمانية "توى"، والتى أدت إلى رواج كبير فى للسياحة الثقافية.