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"بحوث الفلزات" يعقد مؤتمره الدولى الثانى بمشاركة 27 دولة.. الإثنين المقبل

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:00 ص
"بحوث الفلزات" يعقد مؤتمره الدولى الثانى بمشاركة 27 دولة.. الإثنين المقبل خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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يعقد مركز بحوث وتطوير الفلزات التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمشاركة مع الجامعة المصرية اليابانية، المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 27 دولة، وبدعم وزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والاتحاد الأوروبى واتحاد مجالس البحث العلمى العربية، بأحد فنادق القاهرة فى الفترة من 11-13 مارس الجارى.
 
ويتناول المؤتمر على مدار ثلاثة ايام أهم القضايا المعنية بالعلوم والتكنولوجيا ويغطى العديد من التخصصات العلمية والهندسية التى تدعم استراتيجية الدولة 2030.
كما يهدف المؤتمر إلى استشراف المستقبل الذى كرسته الثورة الصناعية الرابعة التى يشهدها العالم اليوم، والتى شكلت تحولا جذريا فى مفاهيم الحياة والعمل للأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال مناقشة 250 بحثا تغطى جميع جوانب علوم المواد وتطبيقاتها وبصفة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد تخزين الطاقة ومعالجة المياة والبيئة والنانوتكنولوجي واستخداماتها في مختلف مناحى الحياة وتكنولوجيا السباكة والاختبارات الميكانيكية وتكنولوجيا اللحام والمواد الإلكترونية والمغناطيسية والضوئية والاستفادة من الثروات المعدنية فى مصر وإفريقيا وعمليات معالجة السطوح والحماية من التأكل وتكنولوجيات صناعة الحديد والصلب والسبائك غير الحديدية والمواد المتراكبة وتكنولوجيا المساحيق والمواد السيراميكية والحرارية والزجاج واستخدام الأنظمة الحاسبية فى العمليات الميتالورجية والمواد الطبية والعمليات الحيوية.
 
ومن ناحيته أكد الدكتور عماد محمد محمد عويس رئيس المركز، أن المؤتمر يستهدف تقييم الوضع الراهن للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى والتعرف على السبل الناجحة حول التمويل وكيفية تطوير وتسويق البحوث التطبيقية فى ضوء الاحتياجات الصناعية للعالم، كما يبحث المؤتمر الوسائل المتاحة التى تحفز على الاستخدام الامثل للتقنيات المستقبلية لتمكين الدول الدول المشاركة فى زيادة المكون العلمى والتكنولوجى فى اقتصادها.

 


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