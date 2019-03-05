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انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين فى مسابقة العقود المؤقتة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:09 م
انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين فى مسابقة العقود المؤقتة الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة
كتب محمود طه حسين
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بدأت، أمس الإثنين 4 مارس 2019، الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين فى مسابقة العقود المؤقتة بالمحافظات، لأول دفعة من المتقدمين وعددهم 71 ألف و227 معلمًا ومعلمة.
 
وكان الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، بالإضافة للمواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة في المحافظات.
 
وقال عمر، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى، أن من ضمن الأهداف الأساسية للمسابقة الحالية معالجة الاغتراب الداخلي للمعلمين، وإعادة التوزيع لتحقيق الاستقرار الوظيفى للمعلمين داخل المدارس، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من برنامج الحكومة 2022، سوف تصبح كل مدرسة وحدة متكاملة مستقرة بكل أدواتها التي تحقق نجاح العملية التعليمية، ويتم باستمرار تحديث قواعد البيانات لضمان سلامة البيانات وصحتها، وسوف يكون هناك نظام مستقر للتعيينات بعد الانتهاء من المسابقة الحالية، لأنها بداية لاستقرار منظومة التعيينات.
 
وأشار إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف معلم قد سلم منهم بالفعل 150 ألفًا ملفاتهم للإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وتمت مراجعة كل البيانات إلكترونيًا لضمان سلامة الإجراءات، والعدد الذى تم استيفائه للشروط بالفعل 71 ألفًا و227 معلمًا ومعلمة.

 


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