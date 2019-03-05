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انتظام حركة المترو بعد تعطلها بسبب حدوث شورت كهربائى بين محطتى المرج

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:43 ص
انتظام حركة المترو بعد تعطلها بسبب حدوث شورت كهربائى بين محطتى المرج مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب - رضا حبيشى
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أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الأول من حلوان للمرج الجديدة، بعد توقف الحركة فى المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، لمدة نصف ساعة، نتيجة حدوث شورت كهربائى فى منطقة التشغيل التجريبى بين المحطتين.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أنه تم التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان إلى محطة عزبة النخل، حيث تم التعامل الفورى معه، والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من إصلاح العطل الفنى، واستعادة انتظام الحركة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة.
 
 وأكد المتحدث باسم شركة المترو، أن حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام، لافتا إلى أن هذا العطل العارض، حدث بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
 
 
 
 

 


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