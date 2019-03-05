اليابان تتعهد بمواصلة دعمها للسودان فى كافة المجالات

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تعهدت دولة اليابان، بمواصلة دعمها للسودان فى كافة المجالات بما فيها الصناعة من خلال منظمة التعاون الدولى اليابانية "جايكا".

وأكد السفير اليابانى لدى السودان، شين جين أورا - خلال مشاركته فى محاضرة "سياسات الصناعة فى أفريقيا عبر تجارب جنوب شرق آسيا" التى قدمها خبير الاقتصاد الدولى الياباني، موتو هيرو كوروكاو، أستاذ الدراسات الاقتصادية بجامعة تكاساكى لدراسات الاقتصاد اليوم الاثنين بالخرطوم - متانة علاقات الصداقة والتعاون بين السودان واليابان فى العديد من المجالات، واهتمام بلاده بالشأن السوداني.



من جانبه، استعرض وزير الصناعة السودانى السابق، موسى كرامة، مراحل تطور القطاع الصناعى والكبوات التى تعرض لها والتعديلات المتكررة على قانونه، مشيرًا إلى أن النهوض بالصناعة يمكنها من المساهمة المباشرة بنسبة مقدرة فى الناتج الإجمالي.



وبدوره، قال أمين عام اتحاد الغرف الصناعية السوداني، عباس على السيد، إن التركيز على سياسات الصناعة يأتى من كونها أحد أهم القطاعات المحقِقة للنمو والنهوض باقتصاديات البلاد وتحقيق القيمة المضافة.