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النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها بالسلام لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:00 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها بالسلام لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه جثة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها من أعلى الطابق الخامس بمنطقة النهضة بالسلام، لبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوجود جثة سيدة بأحد الشوارع بمنطقة السلام بالقاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، للوقوف على أسباب وفاة السيدة، وإجراء التحريات اللازمة.

وعثر رجال المباحث على جثة سيدة مصابة بكدمات وكسور بعد سقوطها من الطابق الخامس لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية مع زوجها، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.


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نيابة السلام




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