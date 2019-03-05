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الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:23 ص
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النواب الأمريكى يعلن طرح مشروع قانون حيادية الإنترنت بالكونجرس مرة أخرى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:00 ص
النواب الأمريكى يعلن طرح مشروع قانون حيادية الإنترنت بالكونجرس مرة أخرى رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى
أ ش أ
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسي، أمس الإثنين، أن الديمقراطيين سيقدمون مشروع قانون "حيادية الإنترنت" مرة أخرى لاستبدال قواعد الإنترنت المفتوحة التى أُلغيت فى 2017.

وقالت بيلوسى - حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية - إن المشروع يدعى "قانون إنقاذ الإنترنت" وسيتم الكشف عنه، الأربعاء المقبل، على أن يتم تقديمه فى مجلس الشيوخ أيضًا.


وتعتبر حيادية الإنترنت مبدأ ينص على أن مزودى خدمات الإنترنت ينبغى أن يتعاملوا مع جميع اتصالات الإنترنت بمساواة ودون تمييز أو محاسبة بشكل مختلف بناء على المستخدم أو المحتوى أو الموقع الإلكترونى أو المنصة أو التطبيق أو نوع الجهاز أو طريقة الاتصال بالإنترنت.


وأشارت الصحيفة إلى أن نص مشروع القانون لم يصدر بعد، ومن غير الواضح أى مواد وبنود سيتضمنها، لافتةً إلى أن الديمقراطيين ثاروا ضد تصويت لجنة الاتصالات الفيدرالية بإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإلغاء قواعد حيادية الإنترنت فى 2017.

ويدعو الجمهوريون وشركات الاتصالات إلى تشريع يقنن حيادية الإنترنت، لكن هناك انقسامات حزبية حول القواعد التى يجب أن تسرى وكيفية تطبيقها.


وكانت لوائح 2015 تحظر شركات الإنترنت من التضييق على المواقع الإلكترونية أو من إنشاء مسارات إنترنت سريعة لبعض عملائها دون غيرهم.


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