video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النائب العام يقرر حبس 5 متهمين جدد فى قضية قطار محطة مصر

الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:06 م
النائب العام يقرر حبس 5 متهمين جدد فى قضية قطار محطة مصر حادث قطار محطة مصر_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم _ عبد الله محمود
إضافة تعليق

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس كل من ناظر حوش أبو غاطس، ومدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وملاحظ مناورة أبو غاطس، واثنين من ملاحظى تشغيل قطارات أبو غاطس، فى قضية حادث قطار محطة مصر.

 

وذكر النائب العام فى بيانه، أن القرار جاء استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى القضية 518 لسنة 2019 إدارى الأزبكية، فى واقعة حادث الجرار بمحطة مسكك حديد مصر بميدان رمسيس، وستوالى النيابة العامة إصدار البيانات بمعلومات جديدة، وما ستسفر عنه التحقيقات فى حينها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب العام يصدر بيانا يكشف أسباب حادث قطار محطة مصر: لا وجود لآثار متفجرات.. وذراع السرعة كانت فى وضع التشغيل على سرعة 120 كم.. والخزان يسع 6 آلاف لتر سولار.. والتحليل أثبت تعاطى عامل المناورة لمخدر الاستروكس

أخبار الحوادث

النائب العام

تحقيقات النيابة

تصادم قطار

محطة مصر

حبس متهمين

5 متهمين جدد

قطار محطة مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
فيديو.. ذكريات أيام الدم والنار الإخوانية.. كيف عادت مصر المخطوفة من الإرهابية

فيديو.. ذكريات أيام الدم والنار الإخوانية.. كيف عادت مصر المخطوفة من الإرهابية

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة