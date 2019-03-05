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"المرور" تدفع بـ20 سيارة لشفط مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:30 ص
"المرور" تدفع بـ20 سيارة لشفط مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى شفط مياة الأمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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استعانت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة بـ20 سيارة، لشفط تراكمات مياه الأمطار المتواجدة بمنازل ومطالع الكبارى وداخل الأنفاق، مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات بمحاور وميادين المحافظتين.
 

ورصدت إدارتى المرور أماكن تجمعات المياه فى منزل رمسيس بكوبرى أكتوبر، وبداخل نفق زهراء المعادى، وأعلى النفق وبطريق الأوتوستراد، وبكورنيش النيل، وبمنطقة سجون طره، وبصلاح سالم، وبطريق الأوتوستراد، وبمناطق وسط المدينة وشارع فيصل، ومناطق المنيب، وبمنزل كوبرى فيصل، والجيزة المعدنى، وبمحور 26 يوليو والبحر الأعظم.

 

 


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