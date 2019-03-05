video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو فودو مخدر بالقليوبية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:23 م
القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو فودو مخدر بالقليوبية الفودو المخدر - أرشيفية
القليوبية - نيفبن طه
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الفودو. 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط المدعو "حسين. س" 22 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الوحدة العربية، دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 400 جنيه، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.

كما ألقت مباحث القليوبية، القبض على أحد مروجى الأدوية المستوردة مجهولة المصدر على صفحات التواصل الإجتماعى وبحوزته 759 عبوة دواء مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قيام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، برصد قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر للمواطنين.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، ومن خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، تبين أن مرتكب الواقعة المدعو"عمر .ع. إ" 24 سنة،، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبإستكمال التفتيش عُثر على 759عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة.

بفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة أحد المفتشين المختصين أفاد بأنها مجهولة المصدر، ومهربة من الجمارك، وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض تحقيق أرباح مادية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية فى حملة بالقليوبية

القليوبية

اخبار مصر

مدير امن القليوبية

مخدر الفودو

ادوية مجهولة المصدر

ادوية مهربة من الجمارك

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة