القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو فودو مخدر بالقليوبية

القليوبية - نيفبن طه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الفودو.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط المدعو "حسين. س" 22 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الوحدة العربية، دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 400 جنيه، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.

كما ألقت مباحث القليوبية، القبض على أحد مروجى الأدوية المستوردة مجهولة المصدر على صفحات التواصل الإجتماعى وبحوزته 759 عبوة دواء مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قيام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، برصد قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر للمواطنين.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، ومن خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، تبين أن مرتكب الواقعة المدعو"عمر .ع. إ" 24 سنة،، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبإستكمال التفتيش عُثر على 759عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة.

بفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة أحد المفتشين المختصين أفاد بأنها مجهولة المصدر، ومهربة من الجمارك، وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.