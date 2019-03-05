العناية الإلهية أنقذته.. نجاة طفل شيشانى من الموت المحقق بحادث سيارة ..فيديو

كتب محمد رضا

نجا طفل فى جمهورية الشيشان الروسية، من الموت بأعجوبة بعدما قرر عبور نهر الطريق فجأة بينما كانت تقابله سيارة مسرعة، وبسبب الأمطار التى غرق بسببها الشارع تعثر الطفل وكاد يقع تحت عجلات السيارة، إلا أن العناية الإلهية أنقذته من موت محقق بفضل سرعة رد فعل السائق الذى تفاداه.

رصدت كاميرات المراقبة فى أحد شوارع جمهورية الشيشان الروسية، مشهد طفل أفلت من الموت والوقوع بين عجلات سيارة مسرعة بأعجوبة، وذلك بعدما تمكن السائق برد فعل سريع جدًا من تفادى الطفل والانحراف بالسيارة بعيدًا عنه.

بعد انتهاء المشهد المروع، وقف الطفل لعدة لحظات يلتقط أنفاسه، بينما توقف سائق سيارة أخرى لاحظ المشهد المخيف الذى تعرض له الطفل، واقترب منه محاولًا تهدئته، وذلك حسب مقطع الفيديو الذى نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الاثنين.



نجاة طفل من الموت المحقق فى الشيشان



نجاة طفل من الموت المحقق فى الشيشان



شابان يهدئان الطفل عقب الحادث



سيارة مسرعة تكاد تدهس طفل فى الشيشان



الطفل الشيشانى بعد نجاته من الموت



طفل يقع قرب عجلات سيارة فى الشيشان



الطفل يقع على الأرض بعد مرور السيارة