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العمليات المشتركة فى العراق: حركة قوات التحالف الدولى بالبلاد مشروطة وبموافقة القوات المسلحة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:06 ص
العمليات المشتركة فى العراق: حركة قوات التحالف الدولى بالبلاد مشروطة وبموافقة القوات المسلحة الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن حركة قوات التحالف الدولي بالأرض والجو محدودة ومشروطة، فيما أشارت إلى أن العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع الفعاليات.

 

وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن: "حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة"، مشددة على أن "التحالف الدولي لم ينفذ أي عملية عسكرية في غرب الأنبار".

 

وأشارت إلى أن : "جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعما جويًا من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة"، موضحة أن "العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل (التدريب ، الاستشارة ، الدعم اللوجستي ، الحركة على الأرض وفِي الجو.

 

وأضافت القيادة العراقية أن "ذلك يجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة".

 

يذكر أن القوات الأمنية العراقية، والتحالف الدولي تقوم بين فترة وأخرى باستهداف وقصف مواقع وتجمعات للارهابيين في المناطق الصحراوية بمحافظة الانبار، حيث تؤدي تلك الضربات الى تدمير المواقع والحاق خسائر كبيرة بين صفوفهم.

 


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