"العربية للتصنيع" تتعاون مع شركة سولفاكية فى مجال قطارات البضائع

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الاستفادة من الخبرات الدُولية في مجال قطارات البضائع والبواجي، مُشيرا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير السكك الحديدية وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، جاء هذا خلال زيارة شركة "تاترا فاجونكا" السلوفاكية لبحث التعاون والتصنيع المُشترك لقطارات البضائع وبواجي السكة الحديد.

وأضاف "التراس" أننا اتفقنا علي تعزيز التعاون بأسلوب علمي يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تطوير قطارات البضائع وبواجي السكة الحديد خاصة أن هناك عقدا لتصنيع 140 عربة قطار بضائع مُتطورة بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع.

في هذا الصدد أشاد مسئولي شركة "تاترا" بالقدرات والإمكانيات التصنيعية المُتطورة بخطوط إنتاج مصنع سيماف التابع للهيئة والمُتخصص في إنتاج عربات السكك الحديدية والمترو وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ومن ناحية أخرى تم إجراء مُباحثات للتعاون مع شركة "سيسك" الصينية لإيجاد حلول علمية وتطبيقات صناعية حديثة في مجالات الإتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة ومُعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي.

وأعرب "التراس" عن اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة مُضيفا أن المُباحثات مع الشركة الصينية تضمنت نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وكيفية الاستفادة من ثورة الاتصالات الحديثة لدعم المشروعات التنموية بمصر.

ومن جانبهم أعرب مسئولو شركة "سيسك الصينية" عن تقديرهم لهذا التعاون وإنها خُطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعة المُختلفة.

كما تمت الإشادة بالخُطوات التي تتخذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ومن بينها تطبيقات الاتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة وعمليات التحول الرقمي.