العثور على جثة طالب جامعى بعد مرور أسبوع على غرقه فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

عثر أحد الصيادين اليوم الثلاثاء، على جثة طالب جامعى طافية بنهر النيل بالصف، بعد مرور أسبوع على غرقه بنيل أطفيح وتم انتشال جثته بواسطة أفراد أسرته.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بمنطقة أطفيح، وذكر أفراد أسرته أن الغريق يدعى "عبد الرحمن عبد الحكيم" طالب جامعى يبلغ من العمر 18 عاما، سقط بنهر النيل وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وخلال الأيام الماضية توالت عمليات البحث عن جثته حتى عثر عليها أحد الصيادين طافية بنهر النيل بالقرب من قرية الديسمى بالصف، وتم انتشال جثته.