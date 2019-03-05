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العاهل الأردنى: تسريب المعلومات والوثائق الرسمية أمر مرفوض ومناف للأخلاق

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:01 م
العاهل الأردنى: تسريب المعلومات والوثائق الرسمية أمر مرفوض ومناف للأخلاق العاهل الأردنى
كتبت ريهام عبد الله
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أكد الملك عبد الله بن الحسين، العاهل الأردنى، أن اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين.

وقال الملك عبد الله: "اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا، أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه".

الملك عبد الله
الملك عبد الله

هذا ووقعت حكومة "عمر الرزاز" فى الأردن، فى أزمات كبيرة، بسبب تسريب وثائق تسريب وثائق تعيينات في وزارة العدل، برواتب عالية، إذ أظهرت وثائق مسربة، موافقة الحكومة على تعيين 3 موظفين في وزارة العدل، بمجموع رواتب وصل 7 آلاف دينار شهريًا، وهو ما أغضب الأردنيين عبر مواقع التواصل.


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