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الطقس الآن.. غيوم وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:15 م
الطقس الآن.. غيوم وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات الطقس الآن
كتب محمود راغب
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الطقس الآن كما تؤكده توقعات خبراء الأرصاد الجوية، يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث شهدت معظم محافظات مصر سقوط أمطار على كافة الانحاء امتدت إلى القاهرة والجيزة وسط توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار اليوم لتكون رعدية وغزيرة أحيانًا.

الطقس الآن
 

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لازالت هناك الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على أغلب الأنحاء من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحياناً، فى ظل استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

طقس الاربعاء
 

وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أنه مع يوم غدا الأربعاء ستنحصر فرص سقوط الأمطار السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال سيناء، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

وكشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من يوم غدا الأربعاء يبدأ تحسن واستقرار فى حالة الجو حتى الجمعة ، مطمئنا المواطنين باستقرار الأحوال الجوية فى اجازه "الويك إنك" وأن الأجواء ستسمح بالخروج .


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