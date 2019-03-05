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الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:35 ص
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الصين تقلص معدل نمو ميزانية الدفاع الوطنى إلى 177 مليار دولار

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:56 ص
الصين تقلص معدل نمو ميزانية الدفاع الوطنى إلى 177 مليار دولار الجيش الصينى
أ ش أ
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قررت الصين تقليص معدل نمو ميزانية الدفاع الوطنى إلى 5ر7% فى العام الجارى، مقارنة بالمعدل المسجل العام الماضى بنسبة 1ر8%.
وذكر مشروع تقرير ميزانية الدولة المعروض على الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى -التى افتتحت أعمالها اليوم الثلاثاء - أن ميزانية الدفاع الوطنى للعام الجارى ستصل إلى 19ر1 تريليون يوان (حوالى 61ر177 مليار دولار).
وأضاف المشروع أن هذا هو العام الرابع على التوالى الذي يتراجع فيه معدل نمو ميزانية الدفاع الوطني إلى رقم واحد منذ عام 2016، بعد زيادة معدل النمو إلى رقم مزدوج لخمسة أعوام متتالية، مشيرا إلى أن نمو ميزانية الدفاع الوطني بلغ 6ر7% و7% و1ر8% في أعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي.
وكان تشانغ يه سوي المتحدث باسم الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني وصف نمو ميزانية الدفاع بأنه معقول ومناسب، مؤكدا أن النمو يهدف إلى "سد طلب البلاد لحماية الأمن الوطني والإصلاح العسكري ذي الخصائص الصينية".


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