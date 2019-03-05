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الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:49 م
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الصحة ترد على شائعات صرف دعم مالى للمرأة الحامل أو المرضعة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:46 م
الصحة ترد على شائعات صرف دعم مالى للمرأة الحامل أو المرضعة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة دعم مالى بقيمة 400 جنيه شهريا للحوامل لمدة عامين حتى إتمام فترة الرضاعة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

 

وأكدت على عدم صرف دعم مالى للمرأة الحامل أو المرضعة، وأنه لم يتم التنسيق بين الوزارة وأى جهة بشأن هذا الأمر، مشددة على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات قد تشجع السيدات على الحمل المتكرر والمتقارب مما قد يشكل خطرا داهما على صحة الأمهات والأطفال، إضافة إلى أن عدم ضبط الإنجاب سوف يؤدى لتفاقم أزمة الزيادة السكانية بالرغم من جهود الدولة فى مجال تنظيم الأسرة.

 

وأشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة فى إعداد حملات وندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع الأسر والوصول بالخدمات والتوعية إليهم جميعا خاصة الفئات الفقيرة مع التركيز على المناطق النائية والعشوائيات والقرى الأكثر احتياجا، مشيرة إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان تماما للمستفيدات من مشروع "تكافل"، وذلك بجميع وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات التابعة للوزارة.


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