video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشيخ محمد بن راشد يزور إمارة الفجيرة ويعلن عن تخصيص مليار درهم للبنية التحتية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:23 م
الشيخ محمد بن راشد يزور إمارة الفجيرة ويعلن عن تخصيص مليار درهم للبنية التحتية الشيخ محمد بن راشد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

زار الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، إمارة الفجيرة، حيث أعلن عن تخصيص مليار درهم لمشاريع البنية التحتية هناك.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية في ربوع الوطن.. معتمدين مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة.. ومجمع سكني بقيمة ٤٠٠ مليون درهم في خورفكان.. بالإضافة لمدارس ومراكز رعاية صحية وطرق داخلية ومباني مجتمعية فى الساحل الشرقى لدولة الامارات".

1
 

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "هناك إمكانيات تنموية ضخمة في المنطقة الشرقية.. والحكومة الاتحادية ستكون داعم وممكن ومسّرع للتنمية في كافة مناطق الدولة.. التنمية واحدة.. والرؤية واحدة.. والتراب واحد".

2
 

وكان الشيخ محمد بن راشد قد أعلن عن  الجيل الجديد من مدارس الامارات، وتخصيص مليار ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة تضم مختبرات للتصميم والروبوتات والذكاء الصناعي والمختبرات الصحية والبيئية والمرافق الرياضية التخصصية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشيخ محمد بن راشد مع أطفال الإمارات: فكر جديد وجيل مختلف للخمسين عاما القادمة

محمد بن راشد يروى قصة بناء مطار دبى بالإمارات فى كتابه "قصتى"

الامارات

اخبار الامارات

محمد بن راشد

حاكم دبى

امارة الفجيرة




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة