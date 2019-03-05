الشيخ محمد بن راشد يزور إمارة الفجيرة ويعلن عن تخصيص مليار درهم للبنية التحتية

كتب محمد عبد العظيم

زار الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، إمارة الفجيرة، حيث أعلن عن تخصيص مليار درهم لمشاريع البنية التحتية هناك.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية في ربوع الوطن.. معتمدين مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة.. ومجمع سكني بقيمة ٤٠٠ مليون درهم في خورفكان.. بالإضافة لمدارس ومراكز رعاية صحية وطرق داخلية ومباني مجتمعية فى الساحل الشرقى لدولة الامارات".





وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "هناك إمكانيات تنموية ضخمة في المنطقة الشرقية.. والحكومة الاتحادية ستكون داعم وممكن ومسّرع للتنمية في كافة مناطق الدولة.. التنمية واحدة.. والرؤية واحدة.. والتراب واحد".





وكان الشيخ محمد بن راشد قد أعلن عن الجيل الجديد من مدارس الامارات، وتخصيص مليار ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة تضم مختبرات للتصميم والروبوتات والذكاء الصناعي والمختبرات الصحية والبيئية والمرافق الرياضية التخصصية.