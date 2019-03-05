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الشرطة النيجيرية: اعتقال أكثر من 300 شخص لارتكاب جرائم بالانتخابات الأخيرة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:29 م
الشرطة النيجيرية: اعتقال أكثر من 300 شخص لارتكاب جرائم بالانتخابات الأخيرة قوات الأمن النيجيرية
أ ش أ
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أعلن رئيس الشرطة الوطنية فى نيجيريا اعتقال أكثر من 300 شخص يشتبه فى ارتكابهم جرائم تتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التى جرت فى 23 فبراير الماضى فى البلاد.
وقال المفتش العام للشرطة محمد أدمو - فى بيان، نقل راديو (أفريقيا 1) اليوم /الثلاثاء/ مقتطفات منه - إنه تم إلقاء القبض على 323 شخصا يشتبه فى ارتكابهم جرائم بالانتخابات وجرائم أخرى مختلفة .. مضيفا أن شرطيين اثنين قتلا، كما تعرض عدد آخر للاعتداء والإصابة فى إطار الجرائم المرتكبة.
وكانت مفوضية الانتخابات فى نيجيريا قد أعلنت فى 27 فبراير الماضى فوز الرئيس محمد بخارى فى انتخابات الرئاسة النيجيرية، حيث تغلب بخارى على مرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق ليضمن بذلك فترة رئاسة ثانية.


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