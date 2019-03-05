السجن المشدد 3 سنوات لإخوانيين لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الثلاثاء بمعاقبة المتهمين " أحمد.م" و" محمد.م.أ" من عناصر الإخوان بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لجماعة الإخوان وتنظيم المسيرات بدائرة مركز المنشاة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتكدير الأمن العام وتنظيم المسيرات والترويج إلى جماعة الإخوان.