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السجن المؤبد لـ4 أشخاص لسرقتهم خليجى تحت تهديد السلاح بالأسكندرية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:09 م
السجن المؤبد لـ4 أشخاص لسرقتهم خليجى تحت تهديد السلاح بالأسكندرية محكمة
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد والمستشار عبد الحميد مصطفي هندي والمستشار أشرف محمد الجميل وأمانة سر عبد الجليل علي خليفة وإبراهيم مطر بالسجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بسرقة سعودي بالإكراه تحت تهديد السلاح .

وتعود الواقعة في القضية 24135 لسنة 2018 جنايات العامرية أول عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي ببلاغ من المقدم أحمد جاب الله رئيس مباحث قسم شرطة العامرية أول بقيام 4 أشخاص بالتعدى علي المجنى عليه وسرقته بشقته بدائرة القسم .

كشفت تحريات الرائد محمد السعدني معاون مباحث قسم شرطة العامرية أول من بلاغ المدعو "م . خ . م" سعودي الجنسية أنه خلال تواجده بشقته بدائرة القسم برفقته نجله "ر . م . خ" والمدعوة "ي . ع . س" والتي تزوجها عرفيا خلال عشرين يوما من يوم الواقعة، فوجئ بقيامها بفتح باب الشقة لكل من "م . إ . ع"  سائق و"م . ع . م"  نجار و "م . ط. م" نقاش يحملون الأسلحة البيضاء مدعين أنهم أقاربها وقاموا بتكبيلة بالحبال لرفضهم زواجه منها عرفيا.

وقام المتهمون بالتعدي عليه بالضرب واستولوا على مبلغ مائة ألف جنيه وعدد 3 هواتف محمولة وعقود شقق وأرغموه  بالإكراه علي التوقيع علي إيصالات أمانة وفروا هاربين ومعهم زوجته وتركوة مكبل داخل الشقة.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد مكان اختبائهم وإلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم فأصدرت حكمها.

 


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