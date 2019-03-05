"الزراعة": زيادة تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ11 ألفا شهريا

أكد الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، ارتفاع عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية التصديرية ليصل إلى ما بين 10 آلاف إلى 11 ألف عينة شهريا، بما تساعد على زيادة الصادرات الزراعية للخارج.

وأضاف" المرصفى" ، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن السبب الرئيسى فى زيادة تحليل عينات المنتجات التصديرية زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال الفترة الماضية للمعمل، لزيادة قدراته الاستيعابية، ولتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم. .

وأوضح مدير معمل متبقيات المبيدات، إن اعتماد شراء أجهزة جديدة لتحليل متبقيات المبيدات تضاف إلى أجهزة المعمل المتقدمة، لزيادة عدد تحليل عينات المنتجات، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة، مشير الى إن المعمل يعمل على نفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التى تطلبها مختلف الأسواق الدولية.

وأكد "المرصفى"، أنه تم الانتهاء من تركيب جهاز جديد mC Ms Ms، خلال الأيام الماضية بالمعمل، والذى تم توريده من خلال وزارة الإنتاج الحربى، لزيادة الطاقة الاستيعابية لتحليل متبقيات المبيدات في عينات المنتجات التصديرية من المحاصيل الزراعية، وتكلفة الجهاز ما يقرب من 10 ملايين جنيه، يتميز بدرجة عالية من الدقة فى النتائج، ويتميز بأنه أسرع بكثير من الطرق التقليدية، وتكلفة ووقت أقل فى التحضير للحصول على النتائج فى توقيتات زمنية.