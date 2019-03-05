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الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:22 م
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الرقابة المالية تتيح أنظمة السداد الالكترونى لأقساط التمويل متناهى الصغر

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:00 م
الرقابة المالية تتيح أنظمة السداد الالكترونى لأقساط التمويل متناهى الصغر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
وأضافت التعديلات، والتى نشرت بالجريدة الرسمة فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، مادتان جديدتان برقمى 29 مكرراً، 29 مكرراً، واللتان تتيح أنظمة السداد الإلكترونى فى منح التمويل والتحصيل، وضوابط استخدام تلك الأنظمة، وجاء نص القرار كالتالى..
 
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الرقابة المالية

السداد الالكترونى

التمويل متناهى الصغر




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