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الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:49 م
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الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:11 م
الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ
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أكد الرئيس العراقى برهم صالح تصميم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأوضح بيان للرئاسة العراقية، أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء صالح مع مساعد وزير الخارجية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار الأمريكية دينيس ناتالى والوفد المرافق لها، بقصر السلام ببغداد.
وأشاد الرئيس العراقى بدعم الولايات المتحدة للعراق فى مختلف المجالات لا سيما فى الحرب على الإرهاب ومساعدة النازحين واللاجئين والمهجرين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم وإعمار ما تضرر منها.
من جانبها، جددت مساعد وزير الخارجية الأمريكية دعم بلادها للعراق من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار فيه، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أسهمت بشكل فاعل في دعم اللاجئين والنازحين العراقيين من خلال برنامج أعد لهذا الغرض.


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