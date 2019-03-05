الدفع بـ3 سيارات إنقاذ لرفع سيارة نقل ثقيل بعد انقلابها فى قليوب

القليوبية-نيفين طه

انقلبت سيارة نقل ثقيل، محملة بكمية من قطع غيار السيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية، بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة عند مدينة قليوب، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بكمية من قطع غيار السيارات، بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة عند مدينة قليوب.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ3 سيارات إنقاذ وونش، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية.