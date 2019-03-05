"الحياة اليوم" يحتفى باحتفالية bt 100 لتكريم مائة شركة وشخصية اقتصادية

كتب محسن البديوى

احتفى برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، باحتفالية مجلة "Business Today"، لتكريم مائة شركة وشخصية اقتصادية للعام الثانى على التوالى.

وعرض البرنامج، لقطات من الاحتفالية الضخمة، حيث أكد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، أن احتفالية مجلة "Business Today"، تهدف إلى تكريم المميزين فى أعمال البيزنس فى مصر.

وفى هذا الصدد، قال منتصر النبراوى، عضو مجلس إدارة إعلام المصريين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "pod"، : " مجلة Business Today حريصة على تكريم الناجحين فى القطاع المختلفة لخلق التنافس".

بدوره قال خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إن احتفالية مجلة Business Today تحمل رسالة طمأنة إعلامية وشعبية للمستثمرين فى القطاعات المختلفة ضد عمليات التخويف التى تتم فى وسائل الإعلام المعادية لمصر، مضيفًا : "نطمئن المستثمرين، ونقول شكرًا لكل من أنجز فعليًا وعمليًا على أرض الواقع".

يذكر أن bt100 نظمته شركة POD ، الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى