video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

والنقيب حصل بالفعل على موافقة زيادة البدل..

الحكومة: المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة ومديونياتها بالمليارات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:54 م
الحكومة: المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة ومديونياتها بالمليارات برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن جميع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة وتحصل على حوافز، وعليها مديونيات لدى التأمينات والضرائب تصل لمليارات الجنيهات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع المؤسسات الصحفية ستنظر كيفية استغلال الأصول الصحفية، موضحًا أن الحكومات تتعاقب على هذه المشكلة منذ 40 عامًا دون أى حل.

وأشار إلى أن نقيب الصحفيين حصل بالفعل على موافقة لزيادة البدل، مشددًا على ضرورة ترشيد عدد المطبوعات الورقية، وخاصة أن الصحافة الورقية تواجه مشكلات كبيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس "معلومات الوزراء" يؤكد على خطورة الجرائم السيبرانية على الدول

صور.. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة خطة تعزيز التعاون مع دول شرق إفريقيا

برنامج الحياه اليوم

خالد ابو بكر

لبنى عسل

الحياه اليوم

نادر سعد

الوزراء

الصحافه

الكنائس




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة