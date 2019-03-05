"الجيوشى للصلب" تحتفى بتكريم bt100 لرئيس المجموعة

كتب- إسلام سعيد

كرمت مجلة Business Today، طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، ضمن أفضل 50 شركة مصرية، خلال احتفالية bt100 التى تم تنظيمها برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، والذى احتفت خلاله بتكريم رئيس المجموعة، إن تكريم "الجيوشي" جاء بعد الطفرة الصناعية التي حققتها مجموعة "الجيوشي للصلب" فى زيادة خطوط الإنتاج ومضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة ما ساهم بشكل أو بآخر فى زيادة نسب المعروض من حديد التسليح بالسوق المحلية.

يذكر أنه، خلال الاحتفالية تم تكريم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وتسلم درع الجائزة نيابة عنه الدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وخالد عنانى، وزير الأثار، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه قال طارق الجيوشي، إن تكريمه خلال ذلك الحدث الهام بمثابة جنى ثمار المجهود الذي بذله فريق عمل "الجيوشي للصلب" خلال السنوات الأخيرة وساهمت فى مضاعفة الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أن التكريم هو إنطلاقة جديدة لمضاعفة الجهود المبذولة بما يحقق تنمية صناعية حقيقية فى مصر تستطيع أن تغزو كافة الأسواق الخارجية بمنتجات مصرية قادرة على المنافسة بقوة.