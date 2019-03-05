التعليم العالى تفند شائعة نقص الأدوية بعدد من المستشفيات الجامعية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، حول وجود نقص شديد فى الأدوية والمستلزمات الطبية، بعدد من المستشفيات الجامعية، خاصة قسم الحروق بمستشفيى قصر العينى والدمرداش الجامعى، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية فى أى مستشفى من المستشفيات الجامعية، وأن كافة المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعى، مُشددةً على متابعة الوزارة، باستمرار لموقف المستلزمات الطبية، وطلب أى كميات إضافية قبل نفاد الكمية، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف غضب الرأى العام.

وأكدت الوزارة،على توافر وضخ المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، مُشيرةً إلى أن قسم الحروق بمستشفى القصر العينى يستقبل حالات الحروق على مدار 24 ساعة، حيث تم افتتاح وحدة كبيرة للحروق ضمن المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى طوارئ قصر العيني 185 مؤخرًا، وتشمل الوحدة أسرَّة خاصة لأطفال الحروق، بأحدث الأجهزة الطبية، بأوزانهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز لألعاب للأطفال، ومركز لتمارين العلاج الطبيعى، كما يضم المركز 32 سريراً لرعاية الحروق والطوارئ من الكبار وحتى الأطفال، وغرفتى عمليات مجهزتين.