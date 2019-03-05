"التعليم": افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

افتتحت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والمقامة بالصالة ٢ و٣ باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، ومازن القبيسى رئيس المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، نائب عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إدريس فتحى رئيس الاتحاد المدرسى بالمغرب.

وبدأ حفل الافتتاح بطابور للعرض الذى شاركت به الثمانية منتخبات المشاركة فى البطولة، وهى مصر والسعودية والأردن ولبنان والإمارات والجزائر وعمان وفلسطين.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، أن الهدف الأسمى للبطولة هو الاندماج بين الشباب والصغار، والتأكيد على أهمية الوحدة العربية بين البلدان المشاركة والتوعية بتاريخ وثقافة المجتمع العربى.

ووجه مازن القبيسى الشكر لمصر خلال كلمته الافتتاحية، بعد المجهود الذى قامت به من أجل تنظيم الحدث، والذى يؤكد مكانة مصر ودورها المؤثر والمحورى فى الوطن العربى والإسلامى والشرق الأوسط وسط، مشدداً أن مصر هى الرائدة دائماً فى شتى المجالات.

وتخلل حفل الافتتاح عروض مسرحية، وغنائية قدمها شباب وشابات فرقة مجدى الفيومى، وبعض من المواهب الناشئة.

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات البطولة فى ال١٣ من مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.