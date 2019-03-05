video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم": افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:36 م
"التعليم": افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة كرة يد - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

افتتحت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والمقامة بالصالة ٢ و٣ باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، ومازن القبيسى رئيس المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، نائب عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إدريس فتحى رئيس الاتحاد المدرسى بالمغرب.

 

وبدأ حفل الافتتاح بطابور للعرض الذى شاركت به الثمانية منتخبات المشاركة فى البطولة، وهى مصر والسعودية والأردن ولبنان والإمارات والجزائر وعمان وفلسطين.

 

وقالت الدكتورة إيمان حسن، أن الهدف الأسمى للبطولة هو الاندماج بين الشباب والصغار، والتأكيد على أهمية الوحدة العربية بين البلدان المشاركة والتوعية بتاريخ وثقافة المجتمع العربى.

 

ووجه مازن القبيسى الشكر لمصر خلال كلمته الافتتاحية، بعد المجهود الذى قامت به من أجل تنظيم الحدث، والذى يؤكد مكانة مصر ودورها المؤثر والمحورى فى الوطن العربى والإسلامى والشرق الأوسط وسط، مشدداً أن مصر هى الرائدة دائماً فى شتى المجالات.

 

وتخلل حفل الافتتاح عروض مسرحية، وغنائية قدمها شباب وشابات فرقة مجدى الفيومى، وبعض من المواهب الناشئة.

 

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات البطولة فى ال١٣ من مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الثانوية الأزهرية يطالبون بترحيل الامتحانات لما بعد إجازة عيد الفطر أسوة بالتربية والتعليم.. والأزهر يرد: ملتزمون بخطة زمنية.. ومطالب بتأجيل امتحان الفيزياء.. ورئيس الامتحانات: بعض مطالب الأهالى محل نظر

فيديو.. Business Today تكرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى حفل BT100

الدورة العربيه المدرسية

التربية والتعليم

وزير التعليم

الشباب والرياضة




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة