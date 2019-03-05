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التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مارس من بنك ناصر ومكاتب البريد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:00 ص
التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مارس من بنك ناصر ومكاتب البريد غادة والى وزير التضامن
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر مارس  الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، اعتبارًا من اليوم  الثلاثاء مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.
 
وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد  وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر مارس، اعتبارًا من يوم الجمعة الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنخلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم 3 مارس ، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرفبقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من اليوم  الثلاثاء 5 مارس.
 
 
ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 مارس .
 
 
 
 
 

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معاشات مارس

بنك ناصر ومكاتب البريد




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