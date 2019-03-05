التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بالصف

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طالب جامعى غرق بنهر النيل بالعياط منذ أسبوع، وتمكن أحد الصيادين من انتشال جثمانه اليوم الثلاثاء، بعدما طفت بنهر النيل بالصف.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بمنطقة أطفيح، وذكر أفراد أسرته أن الغريق يدعى "عبد الرحمن عبد الحكيم" طالب جامعى يبلغ من العمر 18 عاما، سقط بنهر النيل وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وخلال الأيام الماضية توالت عمليات البحث عن جثته حتى عثر عليها أحد الصيادين طافية بنهر النيل بالقرب من قرية الديسمى بالصف، وتم انتشال جثته.