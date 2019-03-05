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التحالف الدولي يشن 7 غارات على أخر مواقع تنظيم "داعش" فى سوريا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:01 م
التحالف الدولي يشن 7 غارات على أخر مواقع تنظيم "داعش" فى سوريا غارات التحالف الدولى على دواعش سوريا
أ ش أ
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شن التحالف الدولى 7 غارات على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى قرية الباغوز آخر معاقل التنظيم فى سوريا.

وغادر مئات الأشخاص، بمن فيهم مسلحون، المنطقة الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في شرق سوريا، اليوم الثلاثاء، حيث تجمعوا في منطقة استقبال كبيرة ليتم تفتيشهم وفحصهم من قبل مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة.

ونقلت القناة عن بعض المتجمعين قولهم إنهم ينتظرون في مكان استقبالهم منذ الليلة الماضية.

وجاء هذا الخروج الجماعي بعد 3 أيام من استئناف القوات المدعومة من الولايات المتحدة هجومها ضد مسلحي التنظيم المتحصنين في الباغوز على ضفاف نهر الفرات القريب من الحدود العراقية.

وكانت مصادر ميدانية سورية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بتوقف العمليات العسكرية في بلدة الباغوز شرقي سوريا، آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد هدنة غير معلنة بين القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي ومن تبقى من مسلحي التنظيم.


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