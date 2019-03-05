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الادعاء الألماني يوجه اتهامات لأحد معارف مهاجم سوق عيد الميلاد ببرلين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:32 ص
الادعاء الألماني يوجه اتهامات لأحد معارف مهاجم سوق عيد الميلاد ببرلين موقع الهجوم فى برلين
رويترز
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قالت صحيفة دى تسايت اليوم الثلاثاء إن الادعاء الألمانى وجه تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم فى ألمانيا لمواطن روسى من معارف أنيس العامرى الذى نفذ هجوما آخر على أحد أسواق عيد الميلاد فى برلين عام 2016.

وقالت السلطات إن المشتبه به يدعى ماجومد على وإنه يبلغ من العمر 31 عاما ومحتجز على ذمة التحقيقات فى برلين منذ أغسطس. وقالت الصحيفة، دون ذكر مصادرها، إن الروسى المشتبه به متهم بالتخطيط لشن هجوم تفجيرى آخر فى ألمانيا مع صديق ومع العامرى.

وكانت الشرطة قد قتلت العامرى بالرصاص فى إيطاليا بعد يومين من هجوم برلين الذى أودى بحياة 12 شخصا فى سوق عيد الميلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد ممثلى الادعاء أو من محكمة برلين.

 

 

 


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