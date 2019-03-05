video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الأمنى العراقى يعلن استهداف مجموعة إرهابية بصحراء كبيسة وتدميرها

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:00 ص
الإعلام الأمنى العراقى يعلن استهداف مجموعة إرهابية بصحراء كبيسة وتدميرها قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق عن استهداف مجموعة إرهابية فى صحراء كبيسة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء أمس الإثنين، عن الإعلام الأمنى فى بيان قوله إنه : "بناءً على معلومات استخبارية بوجود مجموعة إرهابية فى صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي"، موضحًا أنه "تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها".

وأضاف أن "قوة من لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة خرجت على الفور إلى صحراء كبيسة، وتبين قتل ثمانية إرهابيين دواعش وتدمير عجلة تابعة لهم والعثور على أحزمة ناسفة وعبوات ومواد غدائية".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وأخرى باستهداف وقصف مواقع وتجمعات للإرهابيين فى المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار، حيث تؤدى تلك الضربات الى تدمير المواقع والحاق خسائر كبيرة بين صفوفهم.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العمليات المشتركة فى العراق: حركة قوات التحالف الدولى بالبلاد مشروطة وبموافقة القوات المسلحة

ناشطة ايزيدية: فتح 70 مقبرة جماعية للايزيديين فى العراق منتصف مارس

رئيس العراق يؤكد لـ"أبو مازن" ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال شعب فلسطين

وفد مجلس العلاقات العربية بعضوية عمرو موسى يلتقى أبو مازن ونائب رئيس العراق

العراق

أمن

إرهاب

تدمير

أمن و حوادث




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة