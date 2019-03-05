الإسكان: لا صحة لما تردد بشأن تهجير سكان المناطق العشوائية بشكل قسرى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد عدم نجاح الحكومة المصرية فى إدارة ملف العشوائيات، وتهجيرها لسكان المناطق العشوائية بشكل قسرى دون توفير سكن بديل لإيوائهم، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير سكان المناطق العشوائية بشكل قسرى دون توفير سكن بديل لإيوائهم.

وأوضحت أنه قبل البدء فى تطوير أى منطقة عشوائية غير آمنة يتم نقل قاطنيها إلى وحدات مؤقتة، لحين الانتهاء من التطوير، ثم تتم إعادة تسكينهم فى الوحدات الجديدة، بعد فرشها بالأثاث، والأجهزة الكهربائية، ومنهم من يحصل على تعويض مادى مناسب، أو وحدة بديلة، بدلا من التى كان يشغلها، وذلك فى إطار حرص الدولة على أرواح أهالى تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت الوزارة أن الدولة حققت إنجازا فى هذا الملف، ويعد فخرا لكل المصريين، وأمنت حياة آلاف الأسر، ونقلتهم إلى مجتمعات سكنية حضارية، تتمتع بجودة الحياة، وأن كل ما يتردد بخلاف ذلك، محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة فى ملف تطوير العشوائيات.