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الأوقاف الإسلامية بالقدس يعقد اجتماعا طارئا لبحث تطورات مصلى باب الرحمة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:02 ص
الأوقاف الإسلامية بالقدس يعقد اجتماعا طارئا لبحث تطورات مصلى باب الرحمة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أعلن مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية فى مدينة القدس المحتلة الليلة عن عقده اجتماعا طارئا صباح غد لبحث التطورات الخطيرة التى تتعلق بمبنى مصلى باب الرحمة.

وكانت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، أمهلت مساء أمس الإثنين، مجلس الأوقاف فى مدينة القدس المحتلة، أسبوعا للرد على طلب سلطات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة.


وهددت المحكمة أنه إذا لم يستجب "مجلس الأوقاف الإسلامية" فى غضون أسبوع فإنها ستصدر أمر إغلاق المصلى.


وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى القدس أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا، وهو تابع للمسجد الاقصى، وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.


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