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الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:21 م
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الأمين العام المساعد للجامعة العربية يطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:08 م
الأمين العام المساعد للجامعة العربية يطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين السفير سعيد أبو على
أ ش أ
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استنكر الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة ، بالجامعة العربية ، السفير سعيد أبو على ، الجريمة البشعة التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بدم بارد فى قرية كفر نعمة " غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة ، أمس الإثنين/ وأسفرت عن اغتيال شابين فلسطينيين، وإصابة ثالثٍ واعتقاله.
وطالب أبو على فى تصريح صحفى اليوم / الثلاثاء / المجتمع الدولى ومجلس الأمن ، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى إنفاذًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومواصلة إيفاد بعثة التحقيق الأممية لتستمر فى دورها ومهامها للوقوف على حقيقة ما يجرى على الأرض بحق الشعب الفلسطينى من انتهاكات خطيرة بما فيها استمرار جرائم "الإعدام الميدانى " التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى.
وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أقدمت على قتل الشابين الفلسطينيين بدمٍ بارد ، واختلقت المبررات والأكاذيب لتبرير هذه الجريمة، والتنصل من مسؤوليتها، مشيرا إلى إن هذا التصعيد الإسرائيلى وعدوانه وإنتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى ، والذى يأتى تزامنًا مع حملات الانتخابات الإسرائيلية ، والمزايدة على الحقوق والدماء الفلسطينية، حيث تجرى هذه الإعدامات الميدانية بتشجيع من حكومة الاحتلال التى تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى.
وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات لجنة التحقيق الأممية فى مساءلة سلطات الاحتلال ، ومرتكبى هذه الجرائم أمام العدالة الدولية وفى محكمة الجنايات الدولية، التى آن لها التعامل السريع مع الإحالة التى قدمتها دولة فلسطين قبل أشهر ، خاصة وأن استمرار الإفلات من المسؤولية والعقاب يُشجع على الاستمرار فى ارتكاب الجرائم من قبل سلطات الاحتلال .


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