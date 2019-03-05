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"الأستاذ وتلاميذه".. معرض بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:19 م
"الأستاذ وتلاميذه".. معرض بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى
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نظمت كلية الفنون التطبيقية بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة معرض قسم الزجاج بعنوان : "الأستاذ وتلاميذه"، فى إطار اهتمام جامعة حلوان بنشر الوعى الثقافى والفنى لطلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة أن المعرض يهدف إلى نشر الثقافة الفنية وتبادل الخبرات بين الطلاب حيث يساهم الفن فى رفع الذوق الجمالى فى المجتمع، ويجعل الإنسان أكثر رقيا وتميزا.

وتضمن المعرض على أكثر من 200 قطعة من المعروضات من أعمال متنوعة للطلاب مع أساتذتهم ما بين الموزاييك الزجاجي، والطباعة الرقمية على الزجاج، والرسم على الزجاج المباشر، وتصميم الحلى الزجاجية، هذا بالإضافة إلى تصميم الزجاج المجسم، وتصميم وحدات الإضاءة الزجاجية.

وأشارت الدكتورة عميد كلية الفنون التطبيقية  إلى أن هذا المعرض بمثابة معرض سنوى يقوم به قسم الزجاج كنوع من انواع عرض منتجات الطلاب وتسويقها وفرصة حقيقية لتبادل ونقل  الخبرات بين الطلاب.

 


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الاستاذ وتلاميذه

الفنون التطبيقية

جامعة حلوان




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