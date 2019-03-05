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الأرصاد: أمطار على سيناء والبحر الأحمر.. والصغرى بالقاهرة غدا 12 درجة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:51 م
الأرصاد: أمطار على سيناء والبحر الأحمر.. والصغرى بالقاهرة غدا 12 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار غدا الأربعاء على السواحل الشرقية وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد.

الأرصاد تعلن
 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أيضا أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.


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