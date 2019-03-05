video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتصالات مصر تحتفى بتكريم BT 100.. وتؤكد: التكريم دليل لريادة الشركة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:36 م
اتصالات مصر تحتفى بتكريم BT 100.. وتؤكد: التكريم دليل لريادة الشركة المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

حصلت شركة اتصالات مصر، على جائزة "الإبداع والابتكار" فى قطاع الاتصالات عن عام 2018 من مجلة “Business Today” فى حفلها السنوي الثاني، جاء هذا التكريم تقديراً للدور الفعال الذي تلعبه الشركة في النهوض بالاقتصاد المصري ومؤكدا لريادتها في مجال التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، من خلال تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في مختلف المجالات.

 

تسلم الجائزة المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، الذي تم اختياره العام الماضي في فعاليات BT 100 ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في قطاع الأعمال والاقتصاد المصري. حيث أقيمت الاحتفالية هذا العام بحضور عدد كبير من الوزراء ورئيس البورصة المصرية وحشد كبير من كبار رموز الاقتصاد والأعمال ومشاركة كوكبة من الإعلاميين.

 

 يهدف هذا التكريم إلى تسليط الضوء على مساهمات الشركات في دعم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي المصري، بالإضافة إلى حث الشركات الأخرى على تحسين أدائها وقدراتها التسويقية.

 

 تمنح الجائزة وفقا لدراسات سوقية معتمدة على معايير تقييم أداء الشركات العاملة في القطاعات المختلفة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشئون الاقتصادية.

 

من ناحيته، أعرب المهندس حازم متولي عن سعادته لحصول اتصالات مصر على تلك الجائزة، والتي تؤكد ريادة ونجاح الشركة في مجال الإبداع والابتكار كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها التي تهدف إلى قيادة المستقبل الرقمي وإيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه مصر، مشيرًا إلى سعي الشركة لتقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها في مختلف المجالات بأفضل جودة ممكنة، ولعل أبرز هذه المجالات هي خدمات الاتصالات وتطوير شبكات الـ5G والبنية التحتية للمدن الجديدة وقطاع الصحة.

 

يذكر أن BT100 هو حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة Business Today الرائدة في مصر، إحدى الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة إعلام المصريين، تقام الاحتفالية للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2018، ويشارك هذا العام في BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

Business Today تكرم قادة الأعمال والاستثمار فى مصر ..الرشيدى لدوره فى تطوير التعليم.. عامر كأفضل نمو فى قطاع الأعمال ..والصبان أفضل تسويق عبر المحمول.. واتصالات مصر فى الابتكار بقطاع تكنولوجيا المعلومات

Business Today تكرم قادة المال والبنوك فى مصر

Business Today تكرم قادة رجال الأعمال والاستثمار فى مصر

Business Today تكرم البنوك الأفضل أداءًا ودعمًا للاقتصاد.. "التجارى الدولى" فى التحول الرقمى و"الأهلى" فى تمويل المشروعات.. و"مصر" و"القاهرة" و"التعمير والإسكان" و"الزراعى" وإيجى بنك" و"التجارى وفا" تتصدر.. صور

بيزنس توداى

اتصالات مصر

حازم متولى

اعلام المصريين

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة