اتحاد الصناعات يتقدم بمقترحات لزيادة الصادرات فى مذكرة لرئيس الوزراء

كتبت- منى ضياء

تقدم اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تتضمن بعض الحلول والإجراءات الأولية، للحد من الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، حسب بيان صادر عن الاتحاد.

وقال محمد السويدى رئيس الاتحاد فى خطابه الموجه لرئيس الوزراء، إن الحلول التي تضمنتها المذكرة من شأنها - إذا ما تم أخذها بعين الاعتبار- تحقق انعكاساً مباشراً على تشجيع الصناعة وزيادة الناتج الصناعي وتحقيق المزيد من فرص العمل وتنمية صادرات القطاع، ولن يوضح البيان طبيعة الإجراءات أو المقترحات التى تضمنتها المذكرة.

وأشار السويدى إلى أن الاتحاد يقوم حالياً بإعداد دراسات قطاعية تفصيلية وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقوم بدراستها حالياً مع الغرف الصناعية من أعضائه، والتى سيتم موافاة رئاسة مجلس الوزراء بها فور الانتهاء منها.

الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن تحفيز وتشجيع الصادرات المصرية يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة، مشددا على حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو فى قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.

وتابع رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الصناعة هى قاطرة للتنمية المستدامة والتى بدعمها يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومى وخلق فرص عمل جديدة، والحد من الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير مع العمل الدائم على النهوض بجودة المنتج المصرى ورفع تنافسيته.