video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إطلاق خط جوى مباشر بين شمالى الصين وناجويا باليابان

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:51 م
إطلاق خط جوى مباشر بين شمالى الصين وناجويا باليابان صورة أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أطلقت شركة "تيانجين" الصينية للخطوط الجوية خط جوى مباشر يربط بين بلدية "تيانجين" شمالى الصين ومدينة "ناجويا" اليابانية؛ وذلك اعتبارا من 31 مارس الجارى.
وذكرت الشركة - فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تشغيل الخط باستخدام طائرة من طراز إيرباص "إيه 320"..موضحة أن الخط الجديد سيسهم فى رفع إجمالى عدد الرحلات الجوية إلى اليابان - والتى تديرها شركة تيانجين للخطوط الجوية- إلى 48 رحلة كل أسبوع، حيث تربط تيانجين مع مدن ناجويا، وطوكيو، وأوساكا، وسابورو.
يشار إلى أن أكثر من 8 ملايين سائح صينى زاروا اليابان عام 2018، بزيادة 9ر13% على أساس سنوى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تعتزم خفض الضرائب وتعزيز الإقراض لدعم اقتصادها المتباطئ

العملاق الصينى يبحث عن التفوق فى الفضاء.. بكين تعلن عن خطط لبناء محطة فضائية للطاقة الشمسية وإرسال مسبار للمريخ.. CNN: الصين دخلت السباق متأخرة لكنها حققت إنجازات كبيرة واستثمرت المليارات فى عهد شى جين بينج

الصين

اليابان

تيانجين

ناجويا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة