إطلاق خط جوى مباشر بين شمالى الصين وناجويا باليابان

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أطلقت شركة "تيانجين" الصينية للخطوط الجوية خط جوى مباشر يربط بين بلدية "تيانجين" شمالى الصين ومدينة "ناجويا" اليابانية؛ وذلك اعتبارا من 31 مارس الجارى.

وذكرت الشركة - فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تشغيل الخط باستخدام طائرة من طراز إيرباص "إيه 320"..موضحة أن الخط الجديد سيسهم فى رفع إجمالى عدد الرحلات الجوية إلى اليابان - والتى تديرها شركة تيانجين للخطوط الجوية- إلى 48 رحلة كل أسبوع، حيث تربط تيانجين مع مدن ناجويا، وطوكيو، وأوساكا، وسابورو.

يشار إلى أن أكثر من 8 ملايين سائح صينى زاروا اليابان عام 2018، بزيادة 9ر13% على أساس سنوى.