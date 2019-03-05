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الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:42 م
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إصابة طالبة بالتسمم لتناولها مياه ملوثة بمُبيد حشرى فى البحيرة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:35 م
إصابة طالبة بالتسمم لتناولها مياه ملوثة بمُبيد حشرى فى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بإصابة طالبة بالتسمم الغذائى، بسبب تناولها مياه ملوثة بمبيد حشرى، بطريق الخطأ بمركز كوم حمادة بالبحيرة،
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة، بإصابة "رع م - 16 سنة" طالبة، ومقيمة قرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة، مصابة ادعاء تسمم نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها وحجزها بقسم السموم بمستشفى إيتاى البارود العام تحت الملاحظة.
 
وبسؤال شقيقها ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول شقيقته المذكورة كمية من المياه داخل إناء ملوثة بمبيد حشرى بطريق الخطأ، مما أدى لإصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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