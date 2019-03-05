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إحالة أوراق مزارع للمفتى قتل زوجته حرقا بسبب خلافات زوجية بينهما فى سوهاج

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:35 م
إحالة أوراق مزارع للمفتى قتل زوجته حرقا بسبب خلافات زوجية بينهما فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "عبد العظيم .م.أ" 55 سنة مزارع إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 5 مايو للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "ميرفت.م.م" 35 سنة، ربة منزل، بأن قام بحرقها بالنار بدائرة مركز ساقلتة.
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بمقتل المجنى عليها، بعد إصابتها بالعديد من الحروق فى جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.
 
وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المتهم بسبب خلافات زوجية بينهما بصفة مستمرة، وفى يوم الحادث وقعت بينهما مشاجرة داخل المنزل، قام على أثرها الزوج بتوثيق زوجته المجنى عليها بالحبال، وسكب البنزين عليها، وأشعل النيران بها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
 

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